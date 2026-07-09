Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş; Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'in ardından son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı da kadrosuna kattı. Peki, Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan hangi takımlarda oynadı?

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

11 Ocak 1998 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğan Özcan, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır.

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özcan, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başladı. 2007 yılında 1. FC Köln tarafından keşfedildi ve henüz 9 yaşındayken 1. FC Köln'e transfer oldu.

Özcan, ilk kez Eylül 2016'da Schalke 04'e karşı oynanan maçta 1. FC Köln'ün A takımında yer aldı. 2017-18 sezonu boyunca sürekli olarak orta sahada başladı. İlk lig golünü 2 Eylül 2018 tarihinde FC St. Pauli'ye karşı oynanan maçta attı. 2017 yılında Özcan, Almanya'nın en iyi U-19 oyuncusuna verilen Altın Fritz Walter Madalyası ile ödüllendirildi.

23 Ağustos 2019'da Özcan, 2019-20 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel'e transfer oldu.

Özcan, 23 Mayıs 2022 tarihinde 2022-23 sezonu öncesiç Borussia Dortmund'a transfer oldu ve 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Alman spor dergisi kicker transfer ücretinin 5 milyon € olacağını söyledi.

Salih Özcan, 28 Ağustos 2024 tarihinde VfL Wolfsburg'a kiralık olarak transfer katılsa da,[5] Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı geri çağırdı.

SALİH ÖZCAN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hem Türk hem de Alman millî takımlarında forma giyebilen Özcan, Almanya'nın genç takımlarında oynadı. Millî takım kariyerine Almanya U-15, Almanya U-16, Almanya U-17, Almanya U-18, Almanya U-19, Almanya U-20, Almanya U-21 forma giyerek başlayan Özcan, Almanya U21 için son maçına 6 Haziran 2021'de çıktı ve UEFA Avrupa U-21 Şampiyonası finalinde forma giydi.

A Millî takım düzeyinde tercini Türkiye'den yana kullanmıştır ve 25 Mart 2022 tarihinde, teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Türkiye milli takımına çağrıldı.