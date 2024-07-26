Salma Hayek’e meşale tepkisi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Paris 2024’te açılış öncesi Olimpiyat meşalesi Rambouillet kentinden Versay Sarayı’na önceki gün 175 seçkin taşıyıcının ellerinde götürüldü. “Efsaneler geçidi” denilen taşıyıcılar arasında Hollywood’un ünlü oyuncusu Salma Hayek’in de bulunması dikkat çekti. Fransa’nın en ünlü ve zengin iş insanlarından François-Henri Pinault’un eşi olan Hayek’in meşaleyi taşıyanlardan biri olması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Hayek’in Versay’daki görüntülerinin yer aldığı paylaşımın altına “Olimpiyat meşalesini sadece atletler taşımalı!”, “O bir atlet değil!”, “Ülkede hiç atlet kalmadı mı?”, “Fransa’nın en zengin adamının karısıysan, her kanun, her gelenek bozulur” yorumları yazıldı.

PEKİ KİM TAŞIR?

Dört yılda bir yapılan ve tüm insanlara barış, kardeşlik, sevgi sunan oyunlarda Olimpiyat ateşi, temiz ve yüce özleme ulaşma sembolü olarak bu büyük organizasyonun sürekliliğini simgeler. Meşale, oyunların yapılacağı ülkeye kadar elden ele ulaştırılarak, geçtiği ülkelerin atletleri tarafından taşınır. Oyunlarının açılışında yakılan olimpiyat ateşi kapanış gününe kadar yanar.