Salzburg, deplasmanda Benfica'yı devirdi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:38

Güncelleme: 21.09.2023 - 00:38

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Benfica ile Salzburg karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Salzburg oldu.

Salzburg'da 3. dakikada Karim Konate penaltıdan yararlanamadı. Benfica'da 13. dakikada Antonio Silva'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından bu kez 15. dakikada Roko Simic penaltıyı gole çevirdi ve Salzburg öne geçti.

Benfica'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 72. dakikada Angel di Maria ile birlikte oyundan çıktı.

Konuk ekip Salzburg'da Oscar Gloukh, 51. dakikada attığı golle maçı 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'na lider başlayan Salzburg, bir sonraki hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e konuk olacak.