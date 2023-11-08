Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salzburg, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Inter'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:49
Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gerhard Struber yönetimindeki Salzburg, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

SALZBURG - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

SALZBURG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşılaşması Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Inter 2-1 galip ayrılmıştı.  


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