Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salzburg, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Inter'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gerhard Struber yönetimindeki Salzburg, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
SALZBURG - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
SALZBURG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İki ekibin karşılaşması Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Inter 2-1 galip ayrılmıştı.
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