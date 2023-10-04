Salzburg'a evinde Real Sociedad darbesi!
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez kaydetti.
Real Sociedad bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Benfica'ya konuk olurken, Salzburg ise deplasmanda Inter'e konuk olacak.
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