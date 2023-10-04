Salzburg'u evinde Real Sociedad darbesi!
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez kaydetti.
Real Sociedad bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Benfica'ya konuk olurken, Salzburg ise deplasmanda Inter'e konuk olacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Biz kimin aracının deposunu dolduruyoruz?
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü