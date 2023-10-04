Salzburg'u evinde Real Sociedad darbesi!

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:31
Salzburg'u evinde Real Sociedad darbesi!
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Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Salzburg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Real Sociedad bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Salzburg ise 3 puanda kaldı.

Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Benfica'ya konuk olurken, Salzburg ise deplasmanda Inter'e konuk olacak.


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