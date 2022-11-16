Samet Akaydın transferiyle ilgili açıklama

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:08

A Milli Takım'a seçilen Samet Akaydın'ı Beşiktaş'ın transfer listesinde olmasıyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Eko Türk TV'de açıklama yaptı.

Sancak, Samet Akaydın'ı Beşiktaş'ın yanı sıra bir çok kulübün istediğini doğrulayarak, "Futbolcunun fiyatı bulunursa herkesi takımdan göndeririz. Samet Akaydın'ı isteyenler var. Verir miyiz bilmem ama daha erken onu söyleyeyim. Onun yerine birini alabileceksem veririm bir de, alamayacaksam niye vereyim ki." diye konuştu.

Samet Akaydın bu sezon 13 maçta forma giyip bir de gol atarak takımına katkı sağladı ve 28 yaşında kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılma başarısı gösterdi.