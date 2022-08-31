Sampdoria ile Lazio yenişemedi!

Lazio, 90+1'de yediği golle Sampdoria deplasmanında 2 puan bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:09
Sampdoria ile Lazio yenişemedi!
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Lazio, 21. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Sampdoria, 90+1. dakikada Manolo Gabbiadini'nin golüyle eşitliği sağladı.

Lazio, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Sampdoria ise henüz galibiyetle tanışamadı ve puanını 2 yaptı.

Hafta sonu devam edecek olan Serie A'da Lazio, Napoli'yi ağırlayacak. Sampdoria ise Verona deplasmanına gidecek.


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