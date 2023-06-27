Sampdoria'nın başına iki tanıdık isim aday
Andrea Pirlo ve Francesco Farioli, İtalyan devi Sampdoria'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
Serie A'dan düşen Sampdoria teknik direktörlüğü için iki tanıdık isim gündeme geldi.
İtalyan basını, Andrea Pirlo ile birlikte son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin göreve aday olduğunu yazdı. Dejan Stankovic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna ayrıca Frosinone'de adını duyuran Fabio Grosso'nun da adı geçiyor.
Öte yandan Farioli'nin adı Fransız basını tarafından Nice ile birlikte de anılıyor.
Geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo sezon bitmeden görevinden ayrılmış, Farioli ise Alanyaspor'da sezonu tamamladıktan sonra Akdeniz ekibiyle yollarını ayırmıştı.
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