Şampiyon güreşçi Şeref Eroğlu’nun acısı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:15

Deprem felaketi yüz binlerce ocağı söndürürken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nu da yüreğinden yaraladı.

Avrupa ve dünya şampiyonlukları sonrası geçen yıl Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Eroğlu, depremlerde hem ailesini hem de “Evlatlarım” dediği güreşçilerini kaybetti.

Kahramanmaraş’ta doğup, kentinin ilk dünya şampiyonu olan, Ankara’ya yerleştiği halde memleketiyle bağını hiç kesmeyen Eroğlu, depreme, 12 Şubat Uluslararası Güreş Turnuvası için geldiği baba evinde yakalandı. Evi hasar gören ancak yara almadan kendisini ve anne babasını sokağa atan Eroğlu, kentteki konuk ekipler Fransa, Kosova, Özbekistan kafilelerinin kaldıkları yapıların orta hasarlı olduğu, can kaybı yaşanmadığı bilgisini aldı.

İKİ YIKIM HABERİ ALDI

Kahramanmaraş Belediyespor Güreş Takımı’nın kamp yaptığı tesis çökmüştü. Eroğlu’nu derinden sarsan ikinci yıkım haberi ağabeyinin evinden geldi. Enkaza dönen binada ağabeyi, yengesi ve çocuklarından haber alınamamasıyla büyük şok yaşayan başkan, yarımşar saat aralıkla aile eviyle Kahramanmaraş Belediyesi kamp tesisleri arasında koşturdu. Kimi zaman eliyle molozları taşıyan, kimi zaman da iş makinesi arayan Eroğlu, belki de hayatının en zor anlarını yaşadı. Ağabeyinin cansız bedenine ulaşıldığında gözyaşlarını tutamayan, acısını yaşayamadan güreşçilerin enkazına koşan Eroğlu, ilk anda 4 sporcusunun ölüm haberiyle sarsılırken, enkaz altında kalan diğer sporcuların çıkarılmasında aktif görev aldı. Bazı sporcularla ilk ses temasını da Eroğlu kurdu. K.Maraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli de güreşçilerin çıkarıldığı enkazın altına girdi. 8 güreşçi hayata tutundu ancak diğer isimler şanslı değildi.