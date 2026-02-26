UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun tamamlanmasının ardından gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Temsilcimiz Galatasaray son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u elemesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu etabına yükseldi. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakibi kim olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14.00’te UEFA’nın İsviçre’deki merkezi Nyon’da gerçekleşecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham olacak.
İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Son 16 maçlarının ilk ayak maçları 10-11 Mart, ikinci ayak maçları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.