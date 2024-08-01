Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:01

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:01

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite programlarında bu yıl önemli bir artış yaptı. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı ve binlerce kişi bu fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıran adaylar, kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, AÖF kayıt ücretine zam mı geldi? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

YENİ ARTIŞLA DÖNEMLİK ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Geçen yıl 1.180 TL ile 2.080 TL arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri, yapılan zamlarla birlikte artış gösterdi. Dönemlik ücreti 1.180 TL olan bölümler, yüzde 69'luk bir artışla 1.995 TL'ye yükseldi. Dönemlik ücreti 1.565 TL olan bölümler ise yüzde 55'lik zamla 2.430 TL'ye ulaştı.

YABANCI DİL EĞİTİM ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Önceki dönem ücreti 2.080 TL olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yüzde 63 zam yapılarak 3.400 TL'ye yükseldi.

AÖF BÖLÜMLERİN ÜCRETLERİ NELERDİR?

2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların her bölüm için ödemesi gereken tutarlar şöyledir: