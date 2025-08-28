36 Takımın yer aldığı UEFA kura çekimi canlı olarak takip edilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hangi torbada?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.00'da çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY HANGİ TORBADA?

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.