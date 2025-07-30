Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

30.07.2025 01:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)

Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #Toplu sonuçlar