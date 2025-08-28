Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

28.08.2025 09:52:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanacak rövanş maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. 

Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

