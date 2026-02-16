Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının yayın takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu 17 ve 18 Şubat tarihlerinde oynanacak 8 maçla başlayacak.
Galatasaray, İtalya devi Juventus ile ilk maçı salı günü saat 20.45'te evinde oynayacak.
"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar
17 ŞUBAT SALI
- 20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya): TRT 1
- 23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): tabii Spor 1
- 23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya): tabii Spor 2
- 23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya): tabii Spor
18 ŞUBAT ÇARŞAMBA
- 20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere): tabii Spor
- 23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): tabii Spor 1
- 23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya): tabii Spor
- 23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): tabii Spor 2
Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.