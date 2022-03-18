Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

18 Mart 2022 Cuma, 14:20

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım sürüyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde, Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City - Atletico Madrid turu geçen Chelsea - Real Madrid ile eşleşecek.

Villareal - Bayern Münih turu geçen Benfica - Liverpool ile yarı finalde karşılaşacak.