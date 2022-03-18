Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım sürüyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde, Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Chelsea - Real Madrid
Manchester City - Atletico Madrid
Villareal - Bayern Münih
Benfica - Liverpool
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City - Atletico Madrid turu geçen Chelsea - Real Madrid ile eşleşecek.
Villareal - Bayern Münih turu geçen Benfica - Liverpool ile yarı finalde karşılaşacak.
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