Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1
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