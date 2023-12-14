Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 6 maçla sona erdi.
Alınan sonuçların ardından; Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda) maçında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bazı İskoç taraftarlar tribünde yine Filistin bayrağı açtı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:
Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1
Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2
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