Şampiyonluğa geri sayım
Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Futbol eleştirmeni Melih Saatçı karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Trabzonspor, ertelemeli olarak oynadığı Gaziantep karşılaşmasında maça hızlı ve istekli başladı. Maç öncesi en yakın rakibi Konyaspor’un Rizespor’ a mağlup olması Trabzonspor’u maça başlarken daha da iştahlandırdı diye düşünüyorum.
Gaziantep Futbol Kulübü ise bu sene hiç tartışmasız kendi sahasında en başarılı takımların belki de başında idi. Kendi sahasında oynadığı 15 karşılaşma da almış olduğu 10 galibiyet ve 4 beraberlik ile Trabzonspor karşılaşması gösterdi ki Gaziantep takımı adına bu galibiyetler ve beraberlikler ile gelen başarı tesadüf değil.
İki takımda ilk yarı öyle net pozisyonlar kaçırdılar ki inanılır gibi değil. Cornellius ve Muhammet Demir’in kendi takımları adına yararlanamadığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı.
Hamsik ‘in Trabzonspor için ne kadar önemli bir futbolcu olduğu bu karşılaşmada da ortaya çıktı. Takım arkadaşlarını pozisyona sokmakta ki beceresi ve takım içinde ki ağırlığı takdire değer. Yine aynı şeyleri Victor Hugo için de söylersek sanırım yanılmış olmayız. İki oyuncu da tam bir profesyonel. Sezonu kapattı denilen Hugo’nun ligini bitimine 7 hafta kala formayı alması çok önemli olsa gerek. Gaziantep takımında da Ertuğrul’un çok iyi performans gösterdiğini söylemeden geçemeyeceğim.
Günay’ın kurtardığı mı yoksa Trabzonsporlu oyuncuların son vuruşlarda ki şansızlığından mı kaçan pozisyonlar karşılaşmada heyecan yarattı. Özellikle ikinci yarı Dorukhan’ın Gaziantep takımının hızlı hücum ataklarını kesmesi Trabzonspor’u rahatlattı. Özelikle belirtmeliyim ki Trabzonspor’u bu karşılaşmada Beşiktaş karşısında ki görüntüsünden daha arzulu ve tempolu gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim.
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırmaya koşar adım ilerliyor. Haftaya kendi sahasında oynayacağı Karagümrük mücadelesinde alacağı galibiyet ve de diğer takımların alacağı sonuçlar, Trabzonspor’un şampiyonluğunu resmileştirebilir. Kupayı kaldırmaya geri sayım başladı…
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