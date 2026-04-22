Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyonluk için geri sayıma geçti: Fenerbahçe arsaVev'den 11 gollü galibiyet

Şampiyonluk için geri sayıma geçti: Fenerbahçe arsaVev'den 11 gollü galibiyet

22.04.2026 15:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Şampiyonluk için geri sayıma geçti: Fenerbahçe arsaVev'den 11 gollü galibiyet

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. haftasında Çekmeköy'ü 11-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertli ekip bitime 5 hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Arsavev ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 11-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Sabastine, 12, 14, 58, 63 ve 82. dakikalarda Yağmur Uraz, 20. dakikada Peritan Bozdağ, 29. dakikada Busem Şeker, 55. dakikada Olga Massombo, 69 ve 79. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Ligde bitime 5 hafta kala Fenerbahçe Arsavev, en yakın takipçisi Galatasaray'a 1 maç fazlasıyla 10 puan fark attı.

Fenerbahçe Arsavev, ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray Gain ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Çekmeköy #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe arsaVev deplasmanda son dakikada yıkıldı!
Fenerbahçe arsaVev deplasmanda son dakikada yıkıldı! Fenerbahçe arsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı ABB FOMGET ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe arsaVev, Ünye deplasmanında zorlanmadı!
Fenerbahçe arsaVev, Ünye deplasmanında zorlanmadı! Fenerbahçe arsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!
Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.