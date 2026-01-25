Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 14:58:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ligde bir sonraki hafta Beylerbeyi ile oynayacağı maçı iptal olan Fenerbahçe, 8 Şubat'ta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Gaziantep ALG Spor da 1 Şubat'ta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

