Samsun - Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara ceza!
Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medyada küfürlü ve tahrik edici paylaşım yapan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Samsun'da bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya üzerinden küfürlü ve tahrik edici paylaşım yapan 8 şüpheli yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde sosyal medyada, '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumsuz paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı ve küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmada, profil sahiplerinin gerçekte A.F.D., S.E., G.G., M.E.Ö., S.N., H.A., G.K. ve F.D. olduğunu belirledi. 8 kullanıcı, adreslerinde yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Yumuşama manevrası
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
- Malvarlığını belediye binasına astı
- Evlilik hazırlığındaki Özlale ve Belovacıklı'dan ilk poz