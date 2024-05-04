Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!
Samsunspor tribünleri, Trabzonspor maçında "Osayi-Samuel" tezahüratları yaptı.
Trabzonspor'un Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekibin taraftarlarından flaş bir tezahürat geldi.
Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, top Trabzonsporlu oyunculara geldikçe ıslıklı baskısını sürdürdü.
Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman ise "Osayi-Samuel" tezahüratlarında bulundu.
Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda gündem olmuştu.
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