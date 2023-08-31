Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan transfer müjdesi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:10

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:10

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacaklarını bildirdi.

Ligde EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye 2-0 ve Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'da taraftarlar transfer yapılması için sosyal medyadan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a çağrıda bulundu.

"BİRKAÇ TRANSFER AÇIKLAYACAĞIZ"



Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni transferler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız" ifadesini kullandı.