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Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 16:59
Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
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Samsunspor'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.

Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.


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