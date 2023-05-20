Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Yayınlanma: 20.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:59

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.

Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.