Samsunspor, Breidablik karşısında 4’te 4 peşinde

27.11.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
UEFA Konferans Ligi’nde 9 puanla lider olan Samsunspor, 4. hafta maçında bugün İzlanda temsilcisi Breidablik’e konuk oluyor. Saat 23.00’te TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadelede Karadeniz ekibi, eksik oyuncularına rağmen liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi’nin lideri Samsunspor bugün 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik’le karşılaşacak. Saat 23.00’teki mücadelede Ukraynalı hakem Denys Shurman görev yapacak.

Kritik 90 dakikayı TRT 1 naklen yayımlayacak. Avrupa’da 9 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, bugün de kazanarak 4’te 4’le liderliğini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-Beyazlılarda sakatlıkları süren Ntcham, Coulibaly, Sousa, Satka’nın yanı sıra bahis soruşturmasında ceza alan Celil ile UEFA’ya yapılan kadro bildiriminden sonra transfer edilen Ndiaye ve Eyüp Aydın forma giyemeyecek. 

