Samsunspor, Breidablik karşısında 4’te 4 peşinde

UEFA Konferans Ligi’nin lideri Samsunspor bugün 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik’le karşılaşacak. Saat 23.00’teki mücadelede Ukraynalı hakem Denys Shurman görev yapacak.
Kritik 90 dakikayı TRT 1 naklen yayımlayacak. Avrupa’da 9 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, bugün de kazanarak 4’te 4’le liderliğini sürdürmek istiyor.
Kırmızı-Beyazlılarda sakatlıkları süren Ntcham, Coulibaly, Sousa, Satka’nın yanı sıra bahis soruşturmasında ceza alan Celil ile UEFA’ya yapılan kadro bildiriminden sonra transfer edilen Ndiaye ve Eyüp Aydın forma giyemeyecek.