Samsunspor'dan iki futbolcu için yalanlama: 'Kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır'

30.01.2026 11:12:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Kulübün paylaşımında, "Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır" denildi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, kulübün sosyal medya hesabından iki futbolcuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, Cenk Şen ve Bekir Böke'yle ilgili herhangi bir transfer çalışması olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, kulübümüzün Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Samsunspor'un paylaşımı:

