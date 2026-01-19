Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor yeni transferini duyurdu!

Samsunspor yeni transferini duyurdu!

19.01.2026 18:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor yeni transferini duyurdu!

Samsunspor, City Group bünyesinde bulunan Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Samsunspor, Anthony Musaba'nın alternatifini Fransa'dan buldu. Karadeniz ekibi, City Group bünyesinde bulunan Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki sol kanat kısa süre içerisinde gelip Samsunspor'a imza atacak.

Kırmızı beyazlılar tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaurès Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri yer aldı.

Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon 20 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

İlgili Konular: #transfer #samsunspor #Troyes

İlgili Haberler

Play-off turu kura çekimi yapıldı... Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Play-off turu kura çekimi yapıldı... Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti.
Samsunspor'a deplasmanda Gençlerbirliği engeli!
Samsunspor'a deplasmanda Gençlerbirliği engeli! Samsunspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda...'
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda...' Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu açıklamalarda bulundu.