Samsunspor yeni transferini duyurdu!

Samsunspor, Anthony Musaba'nın alternatifini Fransa'dan buldu. Karadeniz ekibi, City Group bünyesinde bulunan Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki sol kanat kısa süre içerisinde gelip Samsunspor'a imza atacak.
Kırmızı beyazlılar tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaurès Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri yer aldı.
Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon 20 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı yaptı.