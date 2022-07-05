Samsunspor, geçen sezonun gol kralı Ahmet ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olan Ahmet Sagat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul’da düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ve Ahmet Sagat katıldı.
Sagat, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampına katılacak.
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