Samsunspor, geçen sezonun gol kralı Ahmet ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olan Ahmet Sagat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 18:00
Samsunspor, geçen sezonun gol kralı Ahmet ile sözleşme imzaladı
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İstanbul’da düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ve Ahmet Sagat katıldı.

Sagat, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampına katılacak.


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