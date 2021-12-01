Samsunspor kupada yorulmadan!
Yılport Samsunspor, sahasında Uşakspor’u 4-0 mağlup ederek kupada bir üst tura çıktı.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Hüseyin (Dk. 78 Atakan), Barış, Bah (Dk. 69 E. Hakan), Alaaddin, Çinari (Dk. 74 Emirhan), Berk, Semih (Dk. 74 Muhammet), Melih, Polat, Ali
UŞAKSPOR: Amir, Sertan, Berkay, İbrahim, Murad (Dk. 70 Alperen), Tayyib (Dk. 79 M.Kemal), Erol (Dk. 46 Noyan), C. Emir (Dk. 46 Enes), Berkay, Onurcan (Dk. 61 Resul), Fatih
GOLLER: Dk. 40 ve 87 Polat, Dk. 55 Ali, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)
SARI KART: Bah (Yılport Samsunspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Uşakspor’u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın gollerini 40 ve 87’nci dakikalarda Polat, 55’inci dakikada Ali, 71’inci dakikada da Çinari kaydetti.
9’uncu dakikada Çinari’nin kornerden ortasına yükselen Barış’ın kafası kaleci Amir’de kaldı.
17’nci dakikada Melih’in uzak mesafeden sert şutu, az farkla yandan auta gitti.
40’ıncı dakikada Hüseyin’in sol kanattan arka direğe ortasına sert vuran Polat’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
44’üncü dakikada Berkay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Tayyib’in şutu auta çıktı.
55'inci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Polat’ın çevirdiği topta Ali’nin şutu ağlara gitti: 2-0.
66’ncı dakikada Bah’ın defanstan dönen şutuna topuna sert vuran Polat’ın şutu auta gitti.
71’inci dakikada Ali’nin pasında topu düzelterek vuran Çinari’nin şutu yakın direkten ağlarla buluştu: 3-0.
87’nci dakikada soldan topu içeri çevrilen topa dokunan Polat, kendinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor rakibini 4-0 mağlup etti.
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