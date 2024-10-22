Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Jayden Oosterwolde paylaşımı!
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde hakkında paylaşım yaptı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu, eski takım arkadaşı Jayden Oosterwolde paylaşımı yaptı.
Samsunspor maçında sakatlanan sol diz ön çapraz bağında rüptür tespit edilen Jayden Oosterwolde ile fotoğrafını paylaşan Ferdi Kadıoğlu, "Daha güçlü döneceksin kardeşim" notunu düştü.
Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #brighton
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