Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Jayden Oosterwolde paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde hakkında paylaşım yaptı.

Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Jayden Oosterwolde paylaşımı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:07

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu, eski takım arkadaşı Jayden Oosterwolde paylaşımı yaptı.

Samsunspor maçında sakatlanan sol diz ön çapraz bağında rüptür tespit edilen Jayden Oosterwolde ile fotoğrafını paylaşan Ferdi Kadıoğlu, "Daha güçlü döneceksin kardeşim" notunu düştü.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #brighton

İlgili Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Başsavcılık açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar için yeni karar!

Başsavcılık açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar için yeni karar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler