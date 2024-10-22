Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:50

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de canlı yayınlanan bir spor programına telefon bağlantısı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Süper Lig'e yaptıkları iyi başlangıç hakkında şunları söyledi:

"İnandığımız yolda devam etmemiz lazım. Samsunspor'u biz bu ekolle Süper Lig'de devam ettireceğiz. Güzel bir başlangıç yaptık. Kamplarımız güzel geçti. Hoca oyun sistemini oturtmaya başladı. Buralarda olmayı biz de beklemiyorduk, sürpriz oldu."

''İRFAN CAN, KENDİNİ HEMEN ATTI''

Fenerbahçe maçında attıkları ikinci gol hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Attığımız 2'nci golde asla faul yok. Artık Türk futbolu eğer Avrupa'da 6. büyük lig olacaksa bizim de artık futbolu fiziksel ve hızlı oynamamız gerekiyor. Evet bir dokunma var ama İrfan Can bu işleri çok güzel yapıyor, artistlik bir şekilde kendini hemen attı. Hakem çalmayınca hemen ayağa kalktı. Gol olunca kendini bir daha yere attı. Bunlar futbolun cilvesinde var."

''FENERBAHÇE 1 PUAN ALDI, BİZ 2 PUAN KAYBETTİK''

Fenerbahçe maçında iki puan kaybettiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe gerçek Fenerbahçe gibi oynamadı. Maçı domine etmiyor. Bize nefes aldırmaz dedik ama hiç öyle oynamadı. Eğer bizim ikinci golümüz iptal edilseydi kanal kanal hakemleri yerden yere vururdum. İkinci sarıdan bir kırmızı kart verilmedi. Penaltı var, yok. Top Amrabat'ın eline çarpıyor, Amrabat ağzını bile açamıyor. Yüzünün şeklini görüyoruz. Dün geceki maçı seyrettikten sonra üzülen biz olduk. Fenerbahçe 1 puan aldı, biz iki puan kaybettik."

''GALATASARAY SEMPATİZANI OLDUM''

Galatasaraylılığı ile ilgili de konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir aydır Fenerbahçe medyası beni polemiğe çekti benim Galatasaraylılığımla ilgili. Samsunspor 1965 yılında kurulmuş, ben 1960 doğumlu bir insanım. Siz 5 yaşına kadar bir takımı tutuyorsunuz. Herkes sokakta ya Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı. Ben de o zamanlar Galatasaray sempatizanı oldum abilerim sayesinde. Ben her yerde göğsümü gere gere birinci takımım Samsunspor diyorum. Hiçbir zaman Galatasaray tribünlerine gidip Galatasaray'ı desteklemedik. Ben 'Biz Fenerbahçe'yi yenmeye çıkacağız, biz Fenerbahçe'yi yenersek taşlar yerinden oynar' dedim."

''FENERBAHÇE ÖNÜNE GELENİ EZİYORDU''

Geçen sezonki Fenerbahçe mücadelesi ile ilgili de konuşan Yıldırım, şunları ekledi:

"Geçen sene İsmail Kartal'a karşı oynadık ama takımımız hazır değildi. Fenerbahçe, önüne geleni eziyordu. Biz İstanbul'da şans eseri 1 puan almıştık. Orada aldığımız 1 puanla ligde kaldık. Geçen seneki Fenerbahçe maçı bizim için daha zor olmuştu.

''İLK 30 DAKİKADA GALATASARAY'I DURDURMALIYIZ''

Galatasaray maçı hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Analiz ekibimiz Galatasaray'a iyi çalışıyor. Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kaldı, Young Boys'a yenildi, Riga'da puan verdi. Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynadıysak Galatasaray'a karşı da öyle oynayacağız. İlk 30 dakikada Galatasaray'ı durdurmalıyız. Elbette iç saha ile deplasmandaki maçlarda oyun farkı var. Samsunspor otobüsü, kamyonu çekmeyeceğiz. Yere yatıp vakit geçirmek de istemiyoruz. Galatasaray, Tottenham maçını oynayacak. Onun yorgunluğuyla inşallah Galatasaray'dan puan alacağız. Yapamasak da dünyanın sonu değil. Bu Galatasaray, gitti Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendi. Neden yenildi Fenerbahçe? Yenilmeyecekti."