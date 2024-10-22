Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.
Buna göre zorlu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA ALMAN HAKEM
Kupa 2'de Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabakada ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.
Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #Başakşehir #hakem
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