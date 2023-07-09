Samsunspor Marc Bola'yı transfer etti

Yayınlanma: 09.07.2023 - 20:42

Güncelleme: 09.07.2023 - 20:42

Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Marc Bola'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.