Samsunspor Marc Bola'yı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, İngiliz futbolcu Marc Bola'yı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 20:42
Samsunspor Marc Bola'yı transfer etti
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Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Marc Bola'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Marc Bola samsunspor transfer

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