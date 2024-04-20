Samsunspor, puanı uzatmada kurtardı!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 21:27

Güncelleme: 20.04.2024 - 21:27

Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor, 41. dakikada Stiven Mendoza ile öne geçti. Samsunspor, bu gole 90+2'de Landry Dimata ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 39, Adana Demirspor 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.