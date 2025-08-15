Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.
Polonya'nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos adını play-off turuna yazdırdı ve Samsunspor'un rakibi oldu.
Eşleşmenin Atina'da oynanan ilk maçı da 0-0 sona ermişti.
ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Shakhtar'da Ocheretko 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik direktör Arda Turan ise 83. dakikada yoğun itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.
Avrupa Ligi play-off turunda maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Samsunspor ilk maçta deplasmana gidecek. Rövanş ise Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.
Samsunspor rakibini elemesi halinde adını Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Karadeniz ekibi elenmesi durumunda ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.