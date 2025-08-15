Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 00:03:00
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Panathinaikos'a penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Polonya'nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos adını play-off turuna yazdırdı ve Samsunspor'un rakibi oldu. 

Eşleşmenin Atina'da oynanan ilk maçı da 0-0 sona ermişti.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Shakhtar'da Ocheretko 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik direktör Arda Turan ise 83. dakikada yoğun itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

Avrupa Ligi play-off turunda maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Samsunspor ilk maçta deplasmana gidecek. Rövanş ise Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.

Samsunspor rakibini elemesi halinde adını Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Karadeniz ekibi elenmesi durumunda ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

