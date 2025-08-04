Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ
Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ARDA TURAN, BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ
Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşan Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, temsilcimizi deplasmanda 4-2, içerde ise 2-0'lık skorlar ile elemişti. Genç teknik adamın Samsunspor ile eşleşme ihtimali bulunuyor.
KARŞILAŞMALARIN TARİHİ
Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.