Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ARDA TURAN, BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşan Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, temsilcimizi deplasmanda 4-2, içerde ise 2-0'lık skorlar ile elemişti. Genç teknik adamın Samsunspor ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

KARŞILAŞMALARIN TARİHİ

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.