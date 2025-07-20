Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor Westerlo'ya mağlup oldu!

Samsunspor Westerlo'ya mağlup oldu!

20.07.2025 09:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Samsunspor Westerlo'ya mağlup oldu!

Süper Lig ekibi Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Westerlo'ya 3-1 mağlup oldu.

Hollanda'da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, ilk hazırlık maçında Belçika Jupiler Pro League takımlarından KVC Westerlo'ya 3-1 yenildi.

Westerlo kentindeki Het Kuipje Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçikalı Put Bert, Tiesters Martijn, Van Den Hoeck Dieter, hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı KVC Westerlo karşısına Okan Kocuk, Van Drongelen, Celil Yüksel, Muja, Ntcham, Dimata, Zeki Yavru, Holse, Musaba, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift 11'i ile sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Efe Berat, Mendes, Makounmbou, Soner Aydoğdu, Mounandilmadji, Emre Kılınç, Bedirhan Çetin, Tomasson, Eyüp Değirmenci, Muhammet Ali Özbaskıcı, Enel Albak, Haluk Mustafa Tan ve Polat Yaldır yer aldı.

İssame Charai'nin çalıştırdığı KVC Westerlo ise Jungdal, Sydorchuk, Sakamoto, Rommens, Nuestaedter, Doğucan Haspolat, Keybus, Emin Bayram, Alcocer ve Ferri ile maça başladı.

Karşılaşmayı KVC Westerlo 3-1 kazandı.

KVC Westerlo'nun gollerini 39. dakikada Rommens ve 50. dakikada Ferri ile 70. dakikada penaltıdan Keybus atarken Samsunspor'un tek golünü 17. dakikada Holse kaydetti.

İlgili Konular: #samsunspor #hazırlık maçı #Westerlo

İlgili Haberler

Samsunspor, Drongelen ile 2028'e kadar devam dedi!
Samsunspor, Drongelen ile 2028'e kadar devam dedi! Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı Samsunspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.
Samsunspor, Okan Kocuk ile nikah tazeledi
Samsunspor, Okan Kocuk ile nikah tazeledi Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.