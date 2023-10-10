Samsunspor yeni hocasını resmen açıkladı!
Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran Samsunspor, takımın başına Alman teknik direktör Markus Gisdol'un getirildiğini açıkladı.
Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.
Samsunspor yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Samsunspor takımın başına Markus Gisdol'un geldiğini açıkladı.
Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
SAMSUNSPOR'DA MARKUS GİSDOL DÖNEMİ
54 yaşındaki Alman teknik direktör, kariyerinde Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotif Moskova takımlarında görev yaptı.
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