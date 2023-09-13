Samsunspor'a Galatasaray öncesi kötü haber
Samsunspor'un önemli isimlerinden Olivier Ntcham, sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Samsunspor'a orta sahadaki önemli isimlerinden Olivier Ntcham'dan kötü haber geldi.
Antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun, ligde Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Samsunspor, Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak.
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