Samsunspor'da Tomane'nin lisansı yeniden çıkartıldı

Samsunspor, sezon başında lisansı dondurulan Tomane'nin lisansını yeniden çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:32
Samsunspor'da Tomane'nin lisansı yeniden çıkartıldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 30 yaşındaki forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) sezon başında dondurulan lisansının yeniden çıkarıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ara transfer tescil döneminde yönetim kurulu ve teknik ekibin kararı doğrultusunda Tomane'nin lisansının çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun şampiyonluk mücadelesinde takıma önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.


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