Samsunspor'dan Gaziantep FK maçı öncesi destek çağrısı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:42

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:42

Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Gaziantep FK maçı öncesinde camiaya destek çağrısında bulundu.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor’da, Gaziantep FK maçında takımın başında analiz departman şefi Emre Bayraktar yer alacak. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Soner Soykan, destek çağrısı yaptı.

Camiaya çağrıda bulunan Soykan, "Emre Bayraktar hocamız önderliğinde Gaziantep FK maçında sahaya çıkacak olan takımımızda görev alacak her oyuncumuza taraftarımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Kalecisinden, gol bölgesinde görev yapacak her oyuncumuz bizim için değerli ve önemli. Bu takımın her zaman ateşleyici gücü olan taraftarlarımızın da Gaziantep FK maçında yine oyuncularımıza koşulsuz desteklerini göstereceklerine inanıyorum. Samsunspor Kulübü olarak kritik süreçlerden bu zamana kadar taraftarımızla beraber alnımızın akıyla çıktık yine çıkacağız. Süper Lig’de inanıyorum ki hak ettiğimiz noktaya geleceğiz. Bunun için sadece biraz sabır gerekli" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü saat 20:00'de kendi sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.