İsmi Samsunspor ile anılıyordu... Sergen Yalçın için açıklama!
Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları sürerken ismi kırmızı-beyazlı kulüp ile anılan Sergen Yalçın için Murat Şahin açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok isim geldi.
Bu isimlerden biri Sergen Yalçın olurken, Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, 50 yaşındaki teknik direktörle görüşmeleri olduğunu söyledi.
Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın cephesinden yeni bir açıklama geldi. Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, başarılı teknik direktörün Anadolu'da çalışmayı düşünmediğini söyledi.
MURAT ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Murat Şahin, "Sergen Yalçın'ın Samsunspor ile bir görüşmesi oldu. Şu an için Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor. Sergen Yalçın, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki Yalçın, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlı takımın balında 79 maça çıkan başarılı teknik direktör, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.
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