Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.
Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından ilgi gördü.
?? 90+7' : Maç bitti!— Reeder Samsunspor ???? (@Samsunspor) January 18, 2025
Beşiktaş 0 - 0 Reeder Samsunspor#BJKvSAM pic.twitter.com/PuHb1BomSG
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş maçının 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kalmıştı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görüp ve oyun dışında kalmıştı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştü.
Etiketler: #Reeder Samsunspor #beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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