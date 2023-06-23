Samsunspor'dan savunmaya transfer!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:22

Güncelleme: 23.06.2023 - 17:22

Samsunspor, savunmaya flaş bir takviye yaptı. Samsunspor, son olarak Lech Poznan forması giyen Slovakya defans oyuncusu L'ubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Lech Poznan forması giyen Slovakya Milli Takım Defans oyuncusu L'ubomír Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.



