Samsunspor'dan TFF yönetimi ve Tahkim Kuruluna teşekkür
Samsunspor, taraftarın bloke cezasını kaldıran Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Tahkim Kurulu için teşekkür açıklaması yaptı.
Samsunspor Kulübü, güney üst tribün 204 ve 205 numaralı bloklardaki taraftarın bloke cezasını kaldıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve Tahkim Kuruluna teşekkür etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, her koşulda kulübü destekleyen taraftarlara TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen kart bloke cezası karşısında kulübün büyük bir rahatsızlık duyduğu ve dün itibarıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan kulübün daha sonra TFF Yönetim Kurulu'na hitaben bir yazı gönderip TFF Tahkim Kuruluna cezanın kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Tüm bu çabalarımızın sonucunda güney üst tribün 204 ve 205 numaralı bloklarda kartları bloke edilen taraftarlarımızın önümüzdeki müsabakada bizlerle birlikte olması sağlanmıştır. Bu hatalı ve yanlış kararı ortadan kaldıran TFF yönetimine ve Tahkim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Tüm taraftarlarımızı, Göztepe maçında takımımıza destek olmaya davet ediyor, kulübümüzü hukuki açıdan zor durumda bırakabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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