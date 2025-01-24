Samsunspor'u evinde tutabilen yok!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor evinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Reeder Samsunspor evinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Marius Mouandilmadji ve 83. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golünü ise 47. dakikada Kenan Kodro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor puanını 40'a yükseltti.
Deplasmandaki kazanamama serisi 9 maça yükselen Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Reeder Samsunspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig
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