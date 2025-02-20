San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Spurs'ten yapılan açıklamada, All-Star maçından sonraki kontrollerde sağ omzunda derin ven trombozu tespit edilen Wembanyama'nın sezonu kapattığı belirtildi.
Wembanyama, NBA'de bu sezon 24,3 sayı 11 ribaunt, 3,7 asist ve 3,8 blok ortalamalarıyla oynadı.
Batı Konferansı'nda 23 galibiyet, 29 mağlubiyet yaşayan Spurs, 12. sırada yer aldı.
Etiketler: #nba #San Antonio Spurs #sakatlık #Victor Wembanyama
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