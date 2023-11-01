Sandhausen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası 2. tur maçında deplasmanda Sandhausen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:53
Sandhausen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Jens Keller'in ekibi Sandhausen ile karşı karşıya gelecek.

SANDHAUSEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hardtwaldstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SANDHAUSEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Richard Hempel'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, kupanın bir önceki turunda Teutonia Ottensen deplasmanından 8-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Sandhausen ise normal süresi 3-3 biten maçta kendi sahasında ağırladığı Hannover 96'yı penaltılarda 4-2 mağlup etmişti.


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