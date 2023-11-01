Sandhausen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası 2. tur maçında deplasmanda Sandhausen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Jens Keller'in ekibi Sandhausen ile karşı karşıya gelecek.
SANDHAUSEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Hardtwaldstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
SANDHAUSEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Richard Hempel'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, kupanın bir önceki turunda Teutonia Ottensen deplasmanından 8-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Sandhausen ise normal süresi 3-3 biten maçta kendi sahasında ağırladığı Hannover 96'yı penaltılarda 4-2 mağlup etmişti.
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